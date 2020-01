Pilar Rubio está embarazada de su cuarto hijo junto a Sergio Ramos. Hace unos días salía a la luz los rumores sobre su posible estado, después de que la pareja fuera vista en el Hospital Universitario La Moraleja de Madrid, el mismo centro médico en el que dieron la bienvenida a sus otros tres hijos: Sergio Jr., Alejandro y Marco.

Pilar lo ha anunciado en 'El Hormiguero' durante uno de sus retos semanales. En esta ocasión se trataba de un original 'videomapping'. La colaboradora llegaba vestida de blanco y hasta con la cara pintada del mismo color al plató del programa y diferentes imágenes se proyectaban en su cuerpo.

Hasta que finalmente un juego de luces y música iluminaba su vientre, donde podía distinguirse la figura de un bebé. Pilar no podía contener las lágrimas y muy emocionada confirmaba su embarazo a Pablo Motos, asegurando que todavía no está ni de tres meses, por lo que no sabe si será niño o niña.

Poco antes de iniciar el programa, Pilar compartía en sus redes sociales una foto junto a la invitada de la noche, Bonnie Tyler, de la que es muy fan. Junto a la imagen escribía: "Calentando motores para El Hormiguero con Bonnie Tyler, ¡qué feliz estoy! Nos espera una noche llena de sorpresas", y vaya si lo fue.

