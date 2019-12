Colate ha tenido que pasar por una situación complicada para poder traer a su hijo a España por Navidad. Así lo ha revelado él mismo durante un evento, en el que no se ha mordido la lengua a la hora de revelar lo sucedido con su ex y madre e su pequeño, Paulina Rubio.

Y es que Colate ha tenido que recurrir al juez después de que la cantante no quisiera darle el pasaporte para que su hijo viajara a nuestro país: "Era lo que nos correspondía pero no me quería dar el pasaporte y cuando llevaba un mes pidiéndolo, quedaban unos días y no me lo dio". De ahí que finalmente tuviera que recurrir al juez: "Tuvo que obligarle a darme el pasaporte pero por suerte estamos ya aquí los dos".

Colate lamenta que se den este tipo de situaciones y le gustaría evitarlas: "Al final el que más sufre con esto es el niño". Si quieres saber todo lo que ha contado al respecto, ¡dale arriba al play!