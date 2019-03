El ex de Kylie Jenner, Tyga, quiere una prueba de paternidad

Hace sólo unos días que Kylie Jenner ha dado a luz a su primera hija, Stormi Webster, con el rapero Travis Scott pero desde que nació la pequeña Kylie no ha tenido más que quebraderos de cabeza. Primero con las críticas en las redes sociales por el nombre que ha elegido para su hija y por otro, la monumental bronca que tuvo con Travis sólo cuatro días después de dar a luz. Al parecer el rapero salió de la casa de Kylie muy enfadado y condujo a toda velocidad hacia su casa.

Ahora, ella y su bebé vuelven a estar en el punto de mira por culpa de su ex, el también rapero Tyga, con quien salió durante años. Tyga quiere una prueba de paternidad porque cree que hay muchas posibilidades de que él sea el padre de la pequeña Stormi. "Tyga les ha dicho a sus amigos que era sexualmente activo con Kylie hace nueve meses, cuando el bebé fue concebido", ha dicho una fuente cercana al rapero al medio Radar Online.

Kylie y Tyga fueron pareja durante varios años y cuando le preguntaban a la modelo por el rapero ella aseguraba que él era el amor de su vida. Sin embargo, al poco de romper comenzó a salir con Travis Scott y pocas semanas después comenzaron a circular los rumores de embarazo.

Parece que las fechas podrían cuadrar. De hecho, Tyga lleva planteándose esta posibilidad durante todo el embarazo. Cuando los rumores de embarazo de Kylie eran más que evidentes el rapero publicó un vídeo en sus redes sociales en el que afirmaba ser el padre de esa criatura, aunque poco después lo borró. De momento la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' no se ha pronunciado al respecto.