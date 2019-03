Kylie Jenner sufre durante su embarazo por culpa de Travis Scott

Kylie Jenner está sufriendo mucho durante su embarazo y una fuente cercana a la empresaria le ha contado en exclusiva a HollywoodLife.com que la celebrity está extremadamente sensible con este proceso y que está siendo mucho más duro de lo que ella creía.

"Desde luego, Kylie no está disfrutando nada su embarazo y la tensión con Travis no para de crecer", asegura la fuente. "Él está haciendo todo lo posible por apoyarla pero es complicado ya que él está de gira. Kylie está muy sensible, se siente sola y no puede evitar preocuparse por las travesuras que Travis pueda estar haciendo durante la gira".

Según la fuente, desde el inicio de su embarazo Kylie se ha vuelto mucho más celosa sobre con quien sale Travis Scott. "Ella nunca ha sido celosa pero ahora se sorprende a sí misma preocupándose por las fans que le rodean. Definitivamente, el embarazo es mucho más duro de lo que ella creía y, aunque no ha ganado mucho peso, excepto el del propio bebé, está deseando recuperar el cuerpo que tenía antes del embarazo".

Mientras tanto, su ex Tyga, habla mal de ella en su último tema en el que no sólo la insulta sino que asegura que tiene un vídeo sexual con ella.