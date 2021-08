Kylie Jenner, embarazada de su segundo hijo con Travis Scott

Kylie Jenner, la influencer y empresaria está esperando a su segundo hijo con el rapero Travis Scott, según Page Six. Ya tienen una hija en común, Stormi, de tres años.

Aunque todavía ninguno de los padres se ha pronunciado oficialmente, los fans ya estaban barajando esta posibilidad, al darse cuenta que ni la pequeña del clan ni el resto de los invitados subieron fotos de su fiesta de cumpleaños, que se celebró hace apenas unos días. En cambio, subió algunas fotos antiguas. Tampoco se les pasó por alto el hecho de que Kylie compartió una foto de su pedido de sushi, pero aparentemente, todo sin pescado crudo, lo que apuntaría a un embarazo.

Pero quien definitivamente 'confirmó' la gran noticia fue Caitlyn Jenner, que dijo que tenía 19 nietos y "otro en el horno", pero no especificó quien.

La pareja, que lleva saliendo intermitentemente desde 2017, reaparecieron como familia en una alfombra roja el pasado junio, anunciando que volvían a estar juntos de nuevo.

Kylie no niega sus deseos de ser madre de nuevo

En marzo de 2020, en una entrevista para Harper´s Bazaar, Kylie Jenner dijo abiertamente que no quería que Stormi fuera hija única. También confesó que sus amigos la presionaban con el tema, ya que todos aman a su hija "siento la presión de darle una hermana, pero de momento no hay plan". También En la serie #DoYourPart de Instagram Live de su amiga Stassie Karanikolaou, incluso afirmó que le "gustaría tener 7 hijos en un futuro, pero no ahora" porque "el embarazo es algo serio y difícil".

¿Dará la noticia antes esta vez?

Durante su primer embarazo, Kylie Jenner no confirmó la noticia hasta el nacimiento de Stormi, porque sentía que ya compartía muchos aspectos de su vida, tal y como le contó a Andy Cohen. Toda la familia apoyó esta decisión, afirmando que estar en paz durante ese tiempo fue lo mejor para ella y el bebé.

¿Anunciará en esta ocasión su embarazo o también lo mantendrá en secreto? Por el momento todo apunta a lo segundo, sobre todo, porque Kylie se está esforzando en evitar el tema y mandar "indirectas" en sus historias de Instagram. Por ejemplo, hace unos días subió una foto en la que aparecía un cocktail y un ceviche de pescado, pero no sabemos si realmente fue ella quien se lo comió.

