Kylie Jenner anuncia que ya se ha convertido en mamá de su primera hija

Kylie Jenner ya es mamá. Después de nueve meses durante los que la celebrity ha preferido mantenerse alejada de los medios para vivir su embarazo lo más tranquila posible, la pequeña del clan Kardashian ha dado la bienvenida a su primera hija junto a Travis Scott.

“Lamento haberos tenido desinformados sobre todos estos rumores. Entiendo que estáis acostumbrados a acompañarme en todos mis viajes. Mi embarazo ha sido algo que no he querido exponer al resto del mundo. Sabía que necesitaba prepararme para este nuevo papel en mi vida, de la manera más positiva, sana y sin estrés posible. No tenía planificado una gran exclusiva, sabía que mi bebé iba a sentir todo el estrés y emoción, así que decidí hacerlo de esta manera por mi hija y nuestra felicidad”, ha escrito Kylie para explicar su ausencia durante todo este tiempo.

Y ha añadido: “El embarazo ha sido la experiencia más bonita, empoderadora y que más me ha cambiado la vida y realmente voy a echarlo de menos. Agradezco la ayuda de mis amigos y especialmente a mi familia por hacer todo lo privado posible este momento tan especial. Mi preciosa y sana bebé llegó el uno de febrero y no podía esperar más para compartir esta bendición. Nunca había sentido tanto amor y felicidad como ahora. Gracias por entenderlo”.

Y es que mucho se ha especulado en torno a su embarazo, ya que no se ha dejado ver en ningún momento. Es más, en la campaña de Calvin Klein que protagonizó junto a sus hermanas aparecía con una manta sobre el vientre, aumentando aún más la curiosidad entre sus seguidores y los fotógrafos, que han hecho lo imposible por conseguir alguna instantánea suya en estado.

Pero ahora podemos ver todo el proceso, ya que Kylie ha publicado un vídeo en su canal de Youtube en el que a lo largo de más de diez minutos cuenta cómo ha sido todo, desde su propio nacimiento hasta el de su pequeña. Bajo el título ‘A nuestra hija’, podemos ver a través de las imágenes sus ecografías, sus antojos, su baby shower y cómo Travis ha estado acompañándola en todo este proceso. Además hay un ‘extra’: también aparece Chicago, el tercer hijo de Kim Kardashian y Kanye West.