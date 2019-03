Kourtney Kardashian volverá a convertirse en mamá

Mason, Penelope y Reign son los tres hijos de Kourtney Kardashian con su ex marido, Scott Disick. Sin embargo, la celebrity de 39 años ha hablado sobre el método que ha utilizado para poder tener hijos en un futuro y ampliar su familia.

Y es que la hermana de Kim Kardashian ha decidido congelar sus óvulos para poder quedarse embarazada en cualquier momento. Así lo ha hecho saber en un avance del próximo capítulo de 'Keeping Up With The Kardashians', en el que explica que tiene una edad en la que necesita planear todo con suficiente tiempo antes de que su propio cuerpo se lo impida.

Pero, además, ha querido dejar claro que, a pesar de ser una acción bonita, el proceso no lo es tanto: "Últimamente he tenido cambios de humor muy bestias porque he estado poniéndome las inyecciones de hormonas que tienes que pincharte antes de congelar tus óvulos. Y es una locura. Me siento como si quisiera salir de mi propia piel. Estoy muy alterada, no lo aguanto más".

Kourtney se ha sincerado, reconociendo que ojalá no tenga que volver a pasar por una situación similar: "Siento que hago esto para tener seguridad. Espero que merezca la pena. No quiero volver a someter a mi cuerpo a algo así. Son demasiadas emociones".