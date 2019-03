Knox Jolie Pitt, un pequeño muy fashion

Siempre hablamos de Suri Cruise y su estilazo con tan sólo 5 añitos. Pero no nos hemos parado a ver a los pequeños Jolie-Pitt. En esta ocasión no vamos a hablar del estilo tan masculino de la pequeña Shiloh, no. Esta vez nos ha llamado la atención otro de los hijos de Brangelina.

La matriarca del clan se ha llevado a todos sus pequeños, como de costumbre, a Londres y allí salieron todos juntos a hacer una visita al acuario de la ciudad. Allí pudimos ver a toda la prole de Brad Pitt y Angelina Jolie, pero uno de ellos acaparó todas las miradas... Y no porque enseñase la suya, sino por todo lo contrario. Knox, de tres años, lució unas pequeñitas gafas de sol que, aunque lo parezcan..., no son de juguete.

Y es que, estos pequeños viven a todo lujo. ¿Para qué llevar unas gafas de sol como cualquier niño, si puedes llevar unas que cuesten cerca de 200 euros? Brangelina han sido muy criticados por el modo de vida de sus hijos, pero parece que ellos pasan de los comentarios y siguen llenando de grandes lujos a sus seis pequeños.