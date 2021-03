La gran tripita de Kirsten Dunst al anunciar su segundo embarazo

Kirsten Dunst y Jesse Plemons empezaron su romance en 2016 tras conocerse en la serie 'Fargo', aunque no fue hasta que pasó un año y medio cuando decidieron ir más allá y comenzar una relación. Esta noticia pilló a todo el mundo por sorpresa, aunque dada la complicidad que tenían en la serie, ya que hacían de matrimonio, muchos se alegraron por esta noticia.

Hace tan solo unos meses, la pareja concedió una entrevista a New York Times y en ella hablaron de los inicios de su relación y de cómo se enamoraron. "Mi primera impresión fue que era como yo. Éramos dos personas con formas similares de trabajar, como almas gemelas", explicaba la intérprete.

"Supe que iba a estar en mi vida para siempre. Teníamos una de esas conexiones en las que simplemente lo sabes. Pero también somos personas muy respetuosas, y éramos conscientes de que nuestro trabajo juntos era muy intenso", continuaba hablando sobre su marido, y es que como bien confesó durante la entrevista, no fue hasta que no se dieron cuenta de lo mucho que se echaban de menos cuando se atrevieron a dar el paso.

Actualmente, la pareja se encuentra en uno de sus mejores momentos, y es que esta semana han anunciado que están esperando a su segundo hijo después de que en 2018 naciera Ennis.

Una feliz noticia que la actriz ha anunciado en un increíble posado que ha realizado para la revista W Magazine donde sorprende su avanzado estado de embarazo. Espectacular con un vestido blanco de encaje de la firma Rodarte, de la que también vistió cuando anunció su primer embarazo, ha posado para la revista de su íntima amiga Sofía Coppola.

En la imagen que han compartido, se puede ver como tanto Kirsten como Elle Fanning y Rashida Jones han tenido que posar en sesiones diferentes para aparecer las tres tumbadas y entrar así en la misma portada, una postura en la que Kristen Dunst no se sentía muy cómoda debido a su avanzado estado: "Todas las tomas las hicimos tumbadas en el suelo y luego yo no podía levantarme sin ayuda. Me sentía como Steve Urkel".