Kim Kardashian toma su placenta en pastillas para evitar la depresión postparto

Tras el parto, cada mamá intenta llevar el ‘post’ de la mejor manera posible y aquí ‘cada maestrillo tiene su librillo’ aunque, sin duda alguna, las celebrities siempre nos sorprenden con sus cosillas.

Este ha sido el caso de Kim Kardashian, quien ha recurrido a la afamada doula Joni Lucarelli, una conocida ‘encapsuladora de placentas’, para convertir su placenta en pastillas y así llevar mejor la depresión postparto.

Kim lo ha explicado en su página web, diciendo que con este método ha obtenido “muy buenos resultados evitando cualquier síntoma de depresión, además me aporta mucha energía. Cada vez que me tomo una pastilla, me siento más sana”.

Lucarelli viene ofreciendo este servicio desde hace seis años por 300 dólares, además de sus honorarios como guía a la hora del parto. “Hay estudios que demuestran que las mujeres que ingieran su placenta y la devuelven a sus cuerpos mejoran la producción de leche, tienen más energía y no tienen depresión postparto”, ha declarado.