Kim Kardashian revela que el segundo hijo que espera de Kanye West es un niño

Semanas después de conocerse la noticia de que Kim Kardashian y Kanye West están esperando su segundo hijo por fin se conoce qué sexo será el nuevo miembro de la familia West-Kardashian.

Mucho se había rumoreado sobre si Kim estaba embarazada de un niño o una niña, pero ha sido la propia estrella televisiva quien ha revelado el sexo de su bebé a través de las redes sociales: un niño.

La protagonista del reallity 'Keeping Up with the Kardashians' aprovechó la celebración del Día del Padre para: primero, felicitar a Kanye en ese día tan especial; y segundo, anunciar el sexo de su hijo.

Además de resolver una de las dudas que más se cuestionaba el panorama rosa, Kim quiso homenajear a su padre, fallecido en 2003, publicando una foto de ella junto a él en su primer día de colegio.