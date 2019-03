Kim Kardashian publica la primera imagen de su hijo Saint West

Estábamos deseando verle la carita y por fin ha sucedido: ¡Kim Kardashian ha publicado la primera imagen de su hijo Saint West!

A través de su App y de su página web, Kim ha hecho pública finalmente la primera instantánea en la que podemos ver la cara de su pequeño. En la imagen podemos ver al pequeño con los ojos cerrados y los bracitos hacia arriba. ¡Es una auténtica ricura!

Una publicación que la estrella del reality 'Keeping Up with the Kardashians' ha realizado con motivo del cumpleaños de su padre fallecido, el abobado Rob Kardashian murió en 2003: "Hoy es el cumpleaños de mi padre. Sé que no hay nada más en el mundo que él hubiera querido que conocer a sus nietos Así que quería... Compartir esta foto de Saint con todos vosotros".

Además de esta sorprendente instantánea, Kim ha compartido otra con la que ha enternecido las redes sociales. En ella aparece su marido Kanye West completamente dormido junto a la cuna de Saint y a su hija mayor North que también duerme en el sofá de al lado. ¡Todo muy tierno!