Kim Kardashian ya podría haber revelado el nombre de su cuarto hijo

Después de que su hermana Kourtney Kardashian revelase en el programa de Ellen DeGeneres que Kim Kardashian y Kanye West ya estaban en el hospital esperando el nacimiento de su cuarto hijo, horas después era la propia Kim quien anunciaba que se había convertido en madre junto al rapero a través de una nueva gestación subrogada vía Twitter.

Y ahora, todos se hacen la misma pregunta: ¿cuál será el nombre que Kim elija para su cuarto hijo?

Pues parece que Kim ya podría haberlo revelado, y es que según las muchas especulaciones que circulan a través de las redes, la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' ha utilizado el mismo emoji en todas las publicaciones relacionadas con su hijo: un oso.

¿No está diciendo este emoji de oso que Bear es el nombre del nuevo hijo de Kim y Kanye?