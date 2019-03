Kim Kardashian lleva a su hija North West y a su sobrina Penélope a su clase de ballet con un tutú a juego

Kim Kardashian ha publicado en Instagram una imagen de su hija North West y su sobrina Penélope de su clase de ballet. Kim las llevó vestidas con un tutú, la pequeña North iba de blanco con una chaquetita diseñada a medida por Balmain y su prima, con un mini tutú negro que resaltaba el rubio de su pelo. ¡Qué monada!

Kim tampoco pasaba desapercibido, la super mamá iba vestida con un look muy rockero para llevar a las pequeñas. North ya tiene casi dos añitos, y la pequeña cada vez se parece más a su madre. Penélope, que es un poco más mayor, es la hija de Kourtney Kardashian.

A la protagonista de 'Keeping Up With The Kardashian' le encanta subir fotos de su pequeña a las redes sociales. No nos extraña, con esa carita…