Kim Kardashian confirma que está esperando su cuarto hijo

Desde hace varias semanas se viene rumoreando que Kim Kardashian y Kanye West podrían estar esperando su cuarto hijo, ¡y por fin tenemos confirmación!

Durante una entrevista en el programa de televisión 'Watch What Happens Live' de Andy Cohen al que acudió junto a sus hermanas Khloé y Kourtney, Kim confirmó que está esperando su cuarto hijo.

Y no solo eso sino que la estrella televisiva y empresaria reveló el sexo de su cuarto hijo, ¡Kim y Kanye serán padres de un niño!

Un nuevo bebé que ha intentado mantener en secreto pero que debido a la emoción no pudo ocultar comentarlo con algunos de los invitados que acudieron a la famosa fiesta que las Kardashian organizaron estas pasadas navidades: "Me emborraché en la fiesta de Navidad y se lo dije a algunas personas. Ahora no puedo recordar a quién se lo dije porque nunca me emborracho".