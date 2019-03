Kim Kardashian y Kanye West se convertirán en padres por segunda vez

ASÍ LO HA REVELADO LA CELEBRITY EN SU REALITY

Llevaban meses intentándolo y por fin parece que Kim Kardashian y Kanye West van a convertir en realidad su deseo de darle un hermanito a la pequeña North West. Así lo ha revelado la propia Kim en el reality que protagoniza junto a su familia, ‘Keeping up with the Kardasihans’. En las imágenes, revela a su hermana Khloe Kardashian: “Me acaban de dar los resultados y estoy embaraza”. ¡Enhorabuena pareja!