Kim Kardashian, desesperada por quedarse embarazada: “Hemos tenido como 500 veces sexo al día y nada”

LA CELEBRITY CONFIESA EN SU REALITY SU DESESPERACIÓN POR VOLVER A SER MADRE

Kim Kardashian lo tiene claro: quiere volver a ser madre. Pero, por el momento, parece ser que las ganas de darle un hermanit@ a North West se están complicando porque Kim no consigue quedarse embarazada de nuevo junto a su marido Kanye West. En el reality ‘Keeping Up with The Kardashians’, revela a sus hermanas lo “agotada” que está de intentar quedarse en estado y no conseguirle. Es más, confiesa: “Estamos teniendo como 500 veces sexo al día”.