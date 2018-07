Kim Kardashian comparte una tierna foto de su hijo Saint West

A finales de 2015, Kim Kardashian dio a luz a su segundo hijo, Saint West. A pesar de que la estrella televisiva nos tiene acostumbrados a seguir su vida a través de su serie 'Keeping Up With The Kardashians' y de documentos gráficos en sus redes sociales, lo cierto es que hemos podido ver en contadas ocasiones al bebé desde que nació.

Esta semana, Kim no ha podido resistirse al ver a su precioso pequeño tumbado en la cunita y ha decidido echarle una foto que nos ha robado a todos el corazón en Instagram y Snapchat. Saint sale con un body blanco, chupándose los dedos y mirando al infinito con los ojos bien abiertos. ¡Súper mono!

La verdad es que el niño se parece mucho a sus padres, sobre todo a Kanye West, aunque está claro que sus curiosos ojazos son totalmente Kardashian. Por su parte, North West acaba de cumplir tres añitos y parece que la pelusilla por la llegada de su hermano ya se le va quitando, y no es para menos, pues es la absoluta protagonista de la cuenta de Instagram de su madre.

Con tres años recién cumplidos, North es ya digna de llevar el apellido Kardashian. Su hermano Saint la sigue de cerca con una fotografía que casi alcanza los 2 millones de 'likes' en 24 horas. Dos pequeños que sus padres ya han convertido en estrellas de la crónica social.