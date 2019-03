Khloe Kardashian y Tristan Thompson 'esconden' su embarazo tras sus disfraces de 'Juego de Tronos' para Halloween

Khloe Kardashian ha aprovechado Halloween para dejar nuevamente unas pistas de que su embarazo va sobre ruedas. La estrella de 'Keeping Up With the Kardashians' y su novio Tristan Thompson se han disfrazado de los personajes Khaleesi y Khal Drogo de la serie 'Juego de Tronos'.

La hija de Kris Jenner ha ocultado la barriguita tras un abrigo ancho, pero a pesar de ello no ha tardado en compartir varias publicaciones con sus followers tras las cuales no han parado de llegar nuevos rumores sobre su embarazo.

La instantánea que más llama la atención es en la que la pareja posa cogiendo al personaje de Chucky saliendo de una pelota de baloncesto. Qué sospechoso si recordamos que Tristan es actualmente jugador de basket.

Además, Khloe tampoco ha dudado en publicar varias imágenes en las que llamó 'papi' a su novio durante la fiesta de Halloween que han celebrado.

Parece que sus followers todavía van a tener que seguir jugando a espías si quieren saber más novedades sobre el embarazo de esta Kardashian.