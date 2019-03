Kevin Jonas y su mujer, Danielle, han sido padres por segunda vez de una niña llamada Valentina Angelina

Los Jonas Brothers han recibido una de las mejores noticias que se pueden dar: Kevin Jonas ha vuelto a ser padre junto a Danielle, por segunda vez, de una niña llamada Valentina Angelina. La pareja está entusiasmada, según han informado varios medios internacionales, pero ninguno de los dos ha comentado nada en las redes sociales.

Quien sí lo ha hecho ha sido Nick Jonas, quien se ha mostrado muy feliz por volver a ser tío de nuevo, y ha compartido con todos sus seguidores esta felicidad en un vídeo: "Enhorabuena a mi hermano Nick y a mi cuñada por el nacimiento de una niña preciosa. Ya tenemos otro Jonas en la familia, estoy deseando conocerla tan pronto como me sea posible", ha dicho el intérprete, que se encuentra en Hawái.

Sí es cierto que antes del parto, Kevin estuvo en continuo contacto con los usuarios de las redes sociales, contándoles las contracciones que estaba experimentando Danielle, las cuales eran cada vez más fuertes y por las que se imaginaban que el momento de traer al mundo a la pequeña se estaba acercando.

"Siempre he querido tener niñas, y cuando se lo dije a Danielle por primera vez, le resultó extraño y me preguntó: '¿Por qué?'. Yo siempre he estado rodeado de chicos, he crecido en un hogar lleno de niños y ahora quería que mi vida fuera más equilibrada en ese sentido. A ella le ha parecido genial que tenga esa preferencia", explicaba a la revista People el cantante hace unas semanas.