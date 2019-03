Kelly Rowland posa desnuda y luciendo embarazo para la revista ELLE

La ex componente de 'Destiny's Child' se ha desnudado para la revista 'ELLE' y ha presumido del avanzado estado de gestación del que será su primer hijo. Kelly Rowland también ha desnudado su corazón al confesar a este medio lo feliz e ilusionada que se siente: "No puedo esperar hasta que llegue. Solo tengo un par de semanas más. Estoy emocionada de traer un hijo al mundo, y compartir esa experiencia con mi marido es probablemente la parte más hermosa." Y es que Tim Witherspoon se ha convertido en la persona más especial de su vida y su mayor apoyo desde que se conocieron.

En la galería de imágenes Kelly aparece espectacular, luciendo una enorme barriguita pero manteniendo su look más sexy y sofisticado. En una de las fotos, la cantante aparece vestida con un traje de chaqueta negro pero sin camisa, tapándose los pechos con una mano y rodeando su tripa con la otra. Una instantánea muy elegante en blanco y negro que no ha dudado en compartir con sus seguidores de Instagram.

En otra de ellas, Kelly aparece cubierta únicamente por una sábana blanca movida por el viento que envuelve su cuerpo, una imagen de lo más sensual. Y es que Rowland sabe que ser madre puede compaginarse con seguir siendo una mujer sexy, tal y como asegura su mejor amiga Beyoncé. La fotografía más reveladora es sin duda la que aparece completamente desnuda, sonriendo a la cámara y luciendo un cuerpo de lo más tonificado, pues Kelly es una deportista nata: "Para ser honesta, modifico mi rutina de ejercicios un poco con solo escuchar a mi cuerpo. Le digo a mi entrenador (Jeanette Jenkins), 'este movimiento no me sienta bien, me gustaría modificarlo'. Sigo caminando dos millas todos los días y sigo ejercitándome, es importante para mí".