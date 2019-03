Kelly Clarkson da a luz a su segundo hijo

"Nuestro pequeño bebé ha llegado. Remington Alexander Blackstock nacido el 12 de abril del 2016 y está sano. No podemos estar más felices y más enamorados". Con estas palabras anunció Kelly Clarkson que había sido madre por segunda vez.

La cantante no puede estar más feliz y ha conseguido formar una bonita familia junto a Brandon Blackstock. La pareja se ha convertido en padres de dos hijos en menos de dos años. ¿Se animarán a formar familia numerosa? A pesar, del ajetreo que suponer ampliar la familia, Kelly ha seguido con sus proyectos profesionales. Además, gracias a la maternidad la artista ha publicado un libro para niños inspirado en su hija, 'River Rose y el mágico Lullaby'.

Además de estrenarse en el mundo editorial, su último proyecto musical ha sido prestar su voz para una campaña lanzada por Michelle Obama para concienciar al mundo de la desigualdad entre niños y niñas en cuanto a la formación académica. El tema se llama 'This is my girls' y en él han participado Lea Michelle, Zendaya o Missy Elliot entre otros artistas.