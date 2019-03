Kelly Clarkson espera su segundo hijo junto a Brandon Blackstock

Sobre el escenario y en plena canción, así ha anunciado Kelly Clarkson que se convertirá en madre por segunda vez junto su marido Brandon Blackstock. La feliz noticia la han recibido en primicia los afortunados fans que acudieron al último concierto de la gira de la cantante programado en Los Ángeles.

La artista no pudo contener la emoción durante la interpretación de su éxito 'Piece by Piece', momento en el que confesó el feliz secreto. "No estaba pensando en anunciar esto...pero estoy embarazada. Estoy viviendo un momento muy difícil", dijo a su público.

Al terminar la canción, la intérprete explicó a sus fans mientras se limpiaba las lágrimas que "no era lo que quería anunciar aquí, no me gusta esta canción para este momento". Finalmente, la cantante pidió disculpas a su marido, quien no se esperaba el anuncio.

Kelly y Brandon se han convertido en una de las parejas más consolidadas del panorama musical desde que contrajesen matrimonio en 2013 en una íntima ceremonia. La cantante y el manager están muy felices con este embarazo, que dará a su hija River Rose, de 14 meses, un hermanito o hermanita con la que jugar.