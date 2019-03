Keira Knigthley revela el nombre de su primera hija después de tres meses

Keira Knigthley ha revelado en una entrevista para Elle el nombre de la primera hija que ha tenido junto a su marido, James Righton. La actriz dio a luz en mayo, pero no quiso revelar ni el sexo del bebé ni su nombre. Pero ahora ha sacado a la luz el nombre de su hija, y es Edie.

Keira se ha mostrado muy reservada en cuanto a su hija, pero en la entrevista desveló algunos detalles, y hablo de cómo se sentía: "Las cosas del amor son asombrosas. Es extraordinario ser madre. Nunca pensé que yo pudiera ser madre y ahora lo estoy haciendo".

Además la actriz también habla sobre su cuerpo durante y después del embarazo: "Tengo que decir que como mujer odio ciertas partes de mi cuerpo, me miro al espejo y pienso ¡Oh, si yo tuviera diferentes piernas o brazos...!; Pero ahora me miro y veo mi cuerpo increíble, nunca antes me había gustado tanto".