Katy Perry podría estar embarazada de Orlando Bloom

Desde que empezaran su relación Orlando Bloom y Katy Perry han sido víctima de múltiples rumores, pero en las últimas semanas las noticias sobre ellos se han disparado.

Así, si hace unos días se anunciaba que su noviazgo había terminado, después se dijo que se habían prometido y ahora se comenta que están esperando su primer hijo juntos.

Todo este revuelo ha surgido después que la artista acudiera al Snowflake Ball de UNICEF, donde fue galardonada con el Audrey Hepburn Humanitarian Award y justo cuando Hillary Clinton estaba hablando de ella Orlando Bloom hizo un gesto que todo el mundo ha interpretado como que Katy está embarazada.

Y es que el actor en vez de darle un beso o un abrazo le toco repetidamente la barriga como se suele hacer a las mujeres que están en estado. Tras ver estas imágenes las redes sociales empezaron a especular y al final el rumor ha saltado a los medios.

Aunque el representante de la cantante ha querido negar la información, no sería la primera vez que se desmiento algo que luego es verdad. De todos modos esta fue una noche muy especial para Katy Perry quien dedicó unas palabras preciosas a Hillary Clinton: "Siempre he tenido voz para cantar. Pero ahora tengo una voz como la que nunca antes tuve, y Hilary ha encendido esa voz dentro de mí. Y esa luz nunca se ira… Hilary, tú me motivas y a tantos millones de personas".