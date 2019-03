Kate Winslet está embarazada de su primer hijo con Ned Rocknroll

¡Nos encanta recibir buenas noticias! Sobre todo si hablamos de nuevos VIP babys que llegan al mundo celebritero. El representante de Kate Winslet ha confirmado que la actriz está embarazada de nuevo y que ella y su marido, Ned Rocknroll, están encantados.

La que le robó el corazón a Leonardo DiCaprio en 'Titanic' y a millones de espectadores ya es mamá de dos niños: Mia, de 12 añitos, fruto de su matrimonio con el cineasta Jim Threapleton, y Joe, de 9, hijo de su segundo esposo, Sam Mendes, el director de 'Skyfall'.

Kate siempre ha estado dispuesta a apliar su prole, y en 2006 reconoció a la revista 'InStyle': "Espero tener más hijos, no sé si uno o dos más. ¡Oh, Dios! Me encantaría tener más". Para ella, la educación de los pequeños es muy importante y no quiere que el hecho de sea una exitosa actriz influya en ellos. "Yo siempre quiero que sean chicos normales, que estén agradecidos y sean respetuosos con los demás seres humanos. Quiero que sepan que cuando volamos en primera clase,tienen suerte".

Ned y Kate se casaron en diciembre. Él es sobrino del empresario británico Richard Branson, dueño del grupo Virgin, para el cual trabaja. Aunque estuvo casado con Eliza Cowdray,hija de un rico vizconde británico, su matrimonio duró apenas dos años y no tuvieron retoños, por lo que ahora le toca estrenarse como papá. ¡Enhorabuena pareja!