Kate Hudson también está embarazada

Este año si eres famosa y no estás embarazada... no eres nadie. Y si no que nos lo digan a nosotros que no paramos de anunciaros embarazos. Menuda generación Vip Baby que se está organizando, miedo nos va a dar cuando los de la pandilla de Suri se hagan mayores.

La última en subirse al carro es Kate Hudson, quién cambiará su esquelética figura por una barriguita pronunciada. Pese a que nos estamos haciendo un poco inmunes a esta cosa del embarazo repentino no deja de sorprendernos que, a tan sólo unos días de que Owen Wilson, su ex novio, anunciara que va a ser papá, venga Kate y nos anuncie a bombo y platillo en la revista Us Magazine que está embarazadísima. ¿No puede Kate dejar a su ex rehacer su vida en paz?

Os recordamos que Owen intentó suicidarse porque el amor de Kate no era correspondido y ahora la actriz también se une al baby boom, ¿casualidad? Raro... según comentan las fuentes consultadas por Us Magazine : “No fue algo planeado pero están encantados”.

La actriz de 31 años lleva tan sólo nueve meses saliendo con el cantante de ‘Muse’, ¿no os parece muy poco tiempo para tener un hijo? En fin, qué le vamos a hacer... así es Hollywood.