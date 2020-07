Justin Timberlake y Jessica Biel se convierten por segunda vez en papás tras haber mantenido el embarazo en secreto

Justin Timberlake y Jessica Biel son papás de nuevo. Al menos así lo asegura el Daily Mail, quien ha filtrado la noticia de su nueva paternidad. La pareja podría haberse convertido en padres, por segunda vez, a principios de la semana pasada, dándole así un hermanito a su primer hijo, de cinco años, Silas Randall. Ambos se encuentran en su residencia de Big Sky, en Montana, a la que se trasladaron para pasar la crisis sanitaria del coronavirus, y a donde podría haberse trasladado, ahora, la madre de la artista, Kimberly Konroe Biel, para conocer a su segundo nieto.

Según las mismas fuentes, sólo un grupo selecto de personas, entre familia y amigos, eran conocedores del embarazo de la protagonista de 'The Sinner', quien ha llevado su gestación con absoluta discreción y secretismo.

Los artistas aún no se han pronunciado al respecto y tampoco han publicado ninguna imagen en redes sociales que confirme o desmienta la noticia. Durante estos meses, se han mantenido activos en sus respectivos perfiles, pero, casualmente, no existe ninguna fotografía reciente de la actriz en la que se le pueda ver de cuerpo entero, únicamente una instantánea tomada en abril en la que aparece de lejos con su hijo en brazos y en la que no se le puede apreciar bien.

