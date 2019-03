Justin Bieber se hará las pruebas de paternidad

La supuesta paternidad de Justin Bieber está dando al cantante más de un dolor de cabeza y es que el ‘baby Bieber’ parece ocupar las portadas de las revistas de medio mundo. Aunque el caso no será visto para sentencia hasta el próximo 5 de diciembre, lo cierto es que el chico está dispuesto a demostrar que el niño no es suyo.

En la gala de los Premios MTV Europa, el canadiense dejó claro lo que pensaba con respecto al tema: “Todo esto es una gilipollez”, pero ahora salta a la palestra la noticia de que podría estar dispuesto a someterse a las pruebas de paternidad… ¿Y para qué hacerse las pruebas si estás seguro de que es una tontería y no eres el padre?

Sea como sea, el caso es que la fan que le atribuye la paternidad, Mariah Yeater, está dispuesta a seguir dando guerra, sólo que ahora se ha metido en medio de este culebrón su ex novio. El chico en cuestión asegura que en su día Mariah también intentó atribuirle la paternidad de su hijo. Tan agresiva se puso cuando él le dijo que no le cuadraba que hasta le rompió la ventanilla del coche. Pero bueno chica, ¿no decías que habías perdido la virginidad con Justin? ¿Y ahora no sabes quién es el futuro papá?

La que intenta mantenerse totalmente alejada de este tema es Selena Gomez que sigue al lado de su chico apoyándolo como si nada hubiera pasado. ¿En qué acabará este novelón?