¡Juntas para todo! Celebramos el Día de la Madre con las mamás más 'mimosonas'

Nadie nos quiere más que ellas. Y, para felicitar a todas las madres del mundo mundial en su día, hemos querido hacer un repaso por el mundo celebritero y mencionar a las 'celebs' que no se separan de sus 'peques' bajo ningún concepto. Y, encabezando la lista, no podíamos dejar de nombra a Paula Echevarría, inseparable de Daniella a quien además viste con el mismo estilo que ella derrocha. ¡Nos encanta!

Y otra mami en toda regla es Elsa Pataky quien, hasta hace muy poco, ha mantenido la intimidad de su hija India Rose a cal y canto. Penélope Cruz ejerce de madraza con el pequeño Leo, quien dentro de poco tendrá un hermanit@. Y para inseparables, a pesar de sus numerosos compromisos profesionales, Angelina Jolie de su cuadrilla y Heidi Klum de sus retoños.

Los 'mini futbolistas' también forman parte de la afortunada lista de aquellos cuyas mamás no sueltan ni en broma. Shakira no se ha alejado de su pequeño Milan ni un segundo desde que nació y Victoria Beckham también suele mostrarse muy apegada a sus hijos, sobre todo ahora que tiene a su muñequita Harper. Y las que van por el camino de convertirse en 'super mamás' son Daniella Semaan con la pequeña Lia y Antonella con su Thiago.



A quien también podemos ver siempre con sus dos princesas es a Jessica Alba. Y que nadie se preocupe porque ser hijo de papás separados es algo que también ocurre en el mundo de las celebrities y que no impide que Katie Holmes no se separe de su Suri o que veamos muy a menudo a Halle Berry con la guapísima Nahla. Súper mamás, celebrities y con mucho estilo...¿Qué más se puede pedir?