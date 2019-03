Juan Peña celebra en Instagram los dos meses de su hijo Tristán

El cantante Juan Peña lleva ya dos meses disfrutando de la felicidad de la paternidad junto a su novia, Sonia González, desde que nació su hijo Tristán. Ahora, y debido a que el bebé ha cumplido estos dos meses de vida, el artista ha decidido compartir una imagen muy entrañable del cumpleañero en Instagram.

La instantánea muestra a un pequeño Tristán con unos enormes ojos azules que recuerda inevitablemente a su padre. Juan, haciendo alarde de su buen sentido del humor, ha acompañado la imagen con un texto en el que habla como si estuviera escribiendo su propio hijo: “¡Mirad qué grande estoy ya! Peso casi 6 kg y me cuidan muy bien”, dice el post.

Asimismo, Peña cuenta que están organizando el bautizo de Tristán, aunque al parecer los papis no se ponen de acuerdo: “Papi quiere hacer un bautizo que más que bautizo parece una boda y mami quiere algo más íntimo, así que o se ponen pronto de acuerdo o me veo yendo solo a la iglesia a que el sacerdote me dé la bendición”, bromea el supuesto Tristán.