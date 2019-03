Hace poco tiempo Angelina protagonizaba las noticias por lo furiosa que se había puesto cuando se enteró de que su marido había mantenido contacto con su ex mujer, Jennifer Aniston, sin que ella lo supiese.

Según National Enquirer, la actriz teme que sus hijos puedan ver a Aniston como a otra madre.



Una fuente cercana a la actriz revelaba al diario estadounidense las conversaciones de Angelina: "Una cosa es andar por ahí con 'esa mujer', y otra muy distinta dejar que ella vea a los niños".



Lo último que querría Angelina es que los niños pudieran ver a Jen como una madre sustitutiva: "Angelina no puede imaginar algo más penoso y tampoco quiere que ninguno de sus hijos se confunda sobre lo que está ocurriendo en su familia".



Al parecer, Brad Pitt volvió a explicarle a Angelina que la amistad que tiene con su ex mujer es totalmente inocente y principalmente cuestión de negocios, pero Angelina "le dijo 'está bien, perfecto' y sabe que no puede hacer nada al respecto".



Según esta fuente, Jolie le decía a Brad que los niños podrían confundirse demasiado y que Pitt debería ser lo suficientemente listo como para no ponerlos en esa situación: "Angelina dijo que los niños podrían no ser conscientes e incluso ponerse tristes ya que 'papá' pasa mucho tiempo con otra mujer que resulta ser su ex mujer".



Ahora, lo que la actriz ha hecho ha sido prohibir a su marido que vea a Jennifer cuando está con los niños: "Otra cosa es lo que haga en su tiempo libre, eso es cosa suya".