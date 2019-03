Joaquín Cortés desvela los duros momentos que pasó durante el parto de su hijo

El pasado 20 de octubre Joaquín Cortes y su pareja, Marina Moreno, se convertían en padres de su primer hijo, un niño al que han llamado Romeo.

La llegada del pequeño ha sido toda una alegría para ellos y están viviendo uno de sus momentos más felices. Pero, ahora, varias semanas después del nacimiento, el bailarín ha compartido con todos sus seguidores en Instagram cómo vivió el parto de su hijo, confesando que atravesó algunos momentos de auténtica desesperación.

Así, Cortés empieza su relato destacando la gran valentía de todas las mujeres que viven en primera persona un embarazo: "Hoy quiero mostrar mi admiración por todas las mujeres. Por su esfuerzo, sacrificio y lucha. Y por lo más increíble que he visto nunca, que es la de traer vida a este mundo".

Después, personificaba su discurso en la figura de su pareja de quien subraya la gran fortaleza, energía y positividad con la que ha llevado todo este proceso. "No se ha quejado nada, al revés, para ella todo era un viaje maravilloso", explicaba.

Pero, Joaquín ha querido centrarse en cómo vivió el parto y los angustiosos instantes a los que se enfrentaron él y Marina: "Nada más entrar le inyectaron oxitocina, para intentar que dilatara... pero no pasaba de 1 cm. Después vieron que por cada contracción el bebé disminuía su ritmo cardiaco... por lo que intuyeron que venía con una vuelta de cordón. Y no la vi llorar, no la vi desesperarse. Ella seguía aguantando y centrada en que todo saldría bien...", relata así los primeros instantes que pasaron.

Para seguir explicando las nuevas dificultades que a las que se enfrentarían: "A las horas le dijeron que como no dilataba y por el cordón del niño habría que hacerle cesárea. Pero ella no quería (ni yo) ella quería aguantar. Al final vieron que en una postura el cordón se aflojaba. El problema seguían siendo las contracciones cada vez más y más fuertes pero ella seguía sin dilatar...", terminaba la primera publicación que hizo en la red social.

Para seguir en otro post, esta vez con una galería de imágenes donde continuaba diciendo: "Entró varias veces el anestesista para decirle que en el gráfico las contracciones iban aumentando y que si no dilataba para qué seguir sufriendo. Pero ella no quería porque la epidural de cesárea es diferente a la de parto natural y prefirió aguantar... y además podía frenarle el parto (la dilatación)".

"Después a las 22:30 aprox ya estaba en 6 cm! pero resulta que ahora el bebé no estaba colocado... le pusieron de diferentes posturas y de pronto las ginecólogas dijeron que ya estaba preparada para parir! A las 00:00 comenzó el parto", describe así el momento en el que todo empezaba a terminar.

Para después empezar a contar todas las sensaciones que vivió mientras su pareja daba a luz: "Casi me da algo... empezaron a entrar enfermeras, y yo no sabía qué hacer! @bellsgomezg me dijo que si quería tocarle la cabeza al bebé cuando estaba saliendo y lo hice y al final estaba tan espírico que hice algo que nunca pude imaginar y es ver el parto desde el lado de las doctoras... también me ponía al lado de @monica_moreno7 y le animaba a empujar! Y la leona lo sacó en cuatro empujones! y lo más increíble CORTÉ EL CORDÓN UMBILICAL!!! Y vi nacer a la cosita más increíble de mi vida... mi bebé ROMEO, que me tiene enamorado desde el día en que le vi", terminaba diciendo.

Joaquín, además, no quiso perder la oportunidad de agradecer a todo el equipo de profesionales que ayudaron para que todo saliera bien.