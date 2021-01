Jessica Bueno presume así de su pronunciada tripita durante su tercer embarazo: "New curves"

Hace unas semanas Jessica Bueno publicaba en su Instagram una imagen donde se veía a su esposo, Jota Peleteiro y a sus dos hijos, Francisco de ocho años y Jota Jr. de cuatro, tocándole la barriguita, lo que acompañaba de un precioso texto: "Feliz año nuevo a todos!! Queríamos compartir con todos vosotros que entramos en el 2021 esperando a nuestro tercer pequeño o pequeña que nacerá el próximo verano. Estamos muy felices e ilusionados y los hermanitos mayores ansiosos por su llegada". De esta forma, la modelo anunciaba su embarazo ya imposible de ocultar, debido a los notables cambios sufridos en su figura en lo que por aquel entonces era su tercer mes de embarazo.

Esta publicación no dejó indiferente a nadie, y mucho menos al padre de su primer hijo, Kiko Rivera, quien le dio la enhorabuena a la que fue su pareja nada más enterarse de la noticia. "Es una alegría que Jessica y Jota vayan a tener un bebé. Desde aquí les mando un beso fuerte y mi más sincera enhorabuena", dijo el cantante.

Ahora, en la semana número 16 de su embarazo, Jessica ha querido mostrar sus "New curves" (nuevas curvas) como ella misma ha titulado la publicación. En la imagen, que se muestra en el vídeo de arriba, se ve a la sevillana con un total look negro que deja ver como ha crecido su barriga, a pesar de estar de tan solo cuatro meses. Y es que dicen, que con el tercer hijo, la barriguita de embarazada aparece antes. Algo que en este caso parece que se está cumpliendo.

Pero además de volver a ser mamá puede que este año Jessica acabe la carrera de Protocolo y Organización de Eventos que ha estado haciendo a distancia desde el año 2017, aunque con los síntomas del embarazo, estudiar se le está poniendo más difícil de lo normal: "Embarazada de cuatro meses y estudiar… no soporto el sueño que me entra. Tarea complicada, no puedo tomar nada de cafeína". Lo que está claro es que cuenta con el apoyo incondicional de toda su familia y que, ahora que vive de nuevo en España, está más cerca de su gente y por lo tanto más arropada que nunca.

