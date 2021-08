Jessica Bueno muestra su espectacular recuperación un mes después de dar a luz a su tercer hijo

Hace apenas un mes que la modelo Jessica Bueno ha dado a luz a su tercer hijo, Alejandro, aumentando así la preciosa familia que tiene junto al futbolista Jota Peleteiro. Ahora, la sevillana ha querido presumir de su espectacular recuperación física contando el secreto de su pérdida de peso en estas semanas.

Tal y como ella misma confesó, durante el embarazo de su pequeño Alejandro engordó entre 18 y 20 kilos. A pesar de llevar una vida saludable, la retención de líquidos se interpuso en su camino provocando esa subida de kilos. Sin embargo, no ha dudado en mostrar en redes la situación actual de su figura.

Disfrutando del verano más dulce de su vida, Jessica compartía recientemente, a través de su cuenta de Instagram, una fotografía en bañador con su marido causando gran sorpresa entre muchas de sus seguidoras, como ella misma ha confesado, por el espectacular cuerpo del que puede presumir a tan sólo cuatro semanas de dar a luz, por cesárea, a su tercer hijo.

Recientemente, dando visibilidad a la realidad postparto, la modelo ha compartido una imagen mostrando su tripa para demostrar que todavía no está recuperada al 100%. Asegurando que no tiene prisa por recuperar su cuerpo anterior a su embarazo y admitiendo que la barriga, que todavía "no ha desaparecido", le trae por la calle de la amargura, Jessica señala que sabe que "debo ser paciente" y se muestra convencida de que "poco a poco irá desapareciendo".

Story Jessica Bueno | Instagram

Además, y tras las preguntas de sus seguidoras sobre qué ha hecho para recuperarse en tiempo récord, la modelo ha desvelado que su mayor secreto no es otro que "comer sano", "mantenerme todo el día ocupada con el pequeño" y "dormir poco por las noches ya que cada tres horas se despierta para comer".

Gracias a mensajes como este se muestra que no existen recuperaciones milagrosas, sino que cada cosa vuelve a su lugar, con constancia y una alimentación sana, a su debido tiempo.

Seguro que te interesa...

El orgullo de Jessica Bueno al ver cómo su hijo con Kiko Rivera cuida de su hermano pequeño