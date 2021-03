Jessica Bueno está en su quinto mes de embarazo, lo que quiere decir que lleva ya cinco meses con antojo de algo en especial. Y es que la modelo, que espera a su tercer hijo, después de que naciera hace ocho años Francisco, fruto de su relación con Kiko Rivera, y hace 5 Jota Jr, cuyo padre es su pareja actual, el futbolista Jota Peleteiro, ha confesado algo que nadie sabía hasta ahora.

Y es que Jessica tiene un antojo que ha ocultado durante todos estos meses pero que, sin embargo, ha querido compartir llegada esta recta final. Es por ello que la sevillana ha contado ahora que ha tenido desde el principio del embarazo una especial predilección por el melón, y así lo ha querido relatar: "Sin duda el melón es mi antojo número 1 en este embarazo! Me apetece a todas horas", comenzaba explicando.

Además, también quiso bromear con la extraña estación en la que se lo está comiendo: "Llevo todo el invierno comiendo melón, no sé que dejaré para el verano", confesaba. Y la verdad es que es normal que se haya aficionado a esta fruta que levanta pasiones entre tanta gente, sin embargo, parece que en sus otros dos embarazos esto no le había pasado, o por lo menos, no con este alimento. ¿Terminará odiándolo?

Jessica Bueno en sus Stories de Instagram | Instagram

