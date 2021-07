Jessica Bueno enseña cómo ha crecido su hijo recién nacido en tan solo una semana

Ha pasado una semana desde que Jessica Bueno dio a luz a la nueva alegría de su vida, Alejandro, el más pequeño de sus tres hijos. Aunque el parto no fue nada fácil, la modelo no puede parar de presumir de sus niños, así lo ha hecho a través de Instagram Stories, enseñando lo grande que está ya Alejandro en tan pocos días.

Jessica Bueno | Instagram Stories Jessica Bueno

Hace unos días, la modelo sevillana, compartió el peso y los centímetros del recién nacido, "Pesó 3,890 kilos y midió 54 centímetros", compartía Jessica con todos sus seguidores.

Un niño con que se han convertido en una familia numerosa. Ahora, están viviendo unos días muy especiales para ellos, ya que llegaban a casa con el pequeño, juntándose así con sus otros dos hermanos.

Un parto que según reveló la ex Miss España fue bastante complicado, y finalmente le tuvieron que hacer cesárea: "En el quirófano me faltó mi marido y sentirme acompañada por él, pero no pudo entrar. Lo entendimos, ya que se trata de una operación", comentaba a través de sus redes sociales mientras contestaba a las preguntas que le habían dejado sus seguidores.

"No ha sido programado, pero Alejandro no terminaba de encajarse y, después de varias horas de parto con la bolsa rota, aún no se había borrado el cuello del útero. Me preguntaron si prefería seguir esperando o iniciar la cesárea y elegí la segunda opción porque me daba miedo que al final tuviese que ser corriendo", contaba la modelo a través de redes para aclarar porque fue un parto difícil.

