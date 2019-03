Jessica Biel y Justin Timberlake podrían convertirse en padres en abril

Según informa Radar Online, Jessica Biel y Justin Timberlake están esperando su primer hijo. La pareja, que lleva dos años de matrimonio, podría haberse decidido a dar el gran paso y convertirse al fin en padres. Así lo asegura una fuente cercana que declaraba que la actriz está de tres meses y que el bebé nacerá en abril.

Los rumores se desataron hace algunos días después de la publicación de unas sorprendentes fotos en las que veíamos a Jessica con un poco de barriguita, lo que confirmaría la hipótesis de esta publicación.

De momento no conocemos más detalles ya que la pareja no se ha pronunciado al respecto. Y es que según informa otra fuente: "Jessica ha tenido momentos de tensión en el pasado cuando se trata de tener un bebé, por lo que no es de extrañar que ella no quiera confirmar aún la noticia públicamente".