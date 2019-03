Jessica Alba da la bienvenida a su pequeña Haver Garner Warren

Jessica Alba ya es mamá por segunda vez. Así lo ha anunciado la propia actriz a través de sus cuentas personales de Facebook y Twitter. La protagonista de 'Spy Kids: All the time in the world', ha vuelto a experimentar la maternidad con el nacimiento de su segunda hija a la que han decidido llamar: Haven Garner Warren, uniéndose así a la moda de los nombres originales impuesta por los Beckham.

"Hola a todo el mundo. Espero que estéis disfrutando del fin de semana. Cash y yo estamos encantados de anunciaros el nacimiento de nuestra hija, Haven Garner Warren", publicaba Jessica en su Facebook.

Y es que una de las actrices más bellas de Hollywood, a sus 30 años, y su marido Cash Warren, de 32, han querido apuntarse a la moda de los nombres raros que las celebrities de hoy en día les ponen a sus bebés. Además, a los padres les hacía mucha ilusión que su segunda hija también tuviera un nombre que empezara por 'H', como la mayor, Honor.

La actriz añadía que ambas, madre e hija, se encuentran en perfecto estado de salud y que el bebé "nació el sábado y pesó 3,175 kilos" y se encuentra "sana y feliz".

Por su lado, "su hermana mayor Honor no puede estar más emocionada con la nueva llegada a la familia", continuaba escribiendo la artista, quien terminaba su mensaje agradeciendo a todos sus seguidores el apoyo recibido durante su embarazo: "Significa un mundo para mí".