Jesé Rodríguez escribe un emotivo mensaje a su hijo hospitalizado

Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz dieron la bienvenida al mundo a su primer hijo en común el pasado 26 de junio en el Hospital de Gran Canaria. Un bebé llamado Nyan que nació prematuramente y desde entonces sigue ingresado en el centro en el que recibe todas las atenciones necesarias.

Esta semana, el futbolista ha compartido en sus redes sociales un emotivo mensaje dirigido a su tercer hijo y a su pareja publicando una fotografía en la que aparece él junto a su hijo en el hospital. El peque lleva puesta ropita del centro y un tubo en la nariz para ayudarle a respirar, una instantánea que ha conmovido a todos sus fans.

"Cada día a tu lado aprendo de ti, de tu fuerza, tus ganas, tu actitud de no rendirte, tu ternura, tu seriedad para lo pequeñito que eres, tu forma de sufrir y poco a poco vas saliendo adelante, en fin muchas cosas que me llenan mi corazón dentro de lo malo de la situación, aun así siempre me darás felicidad, gracias NYAN. Todo va a salir bien y estaré a tu lado siempre", decía el jugador.

Jesé también ha querido dedicarle a su pareja unas bonitas palabras: "Gracias por ser tan valiente con todo lo que estás pasando, yo siempre seguiré contigo. Les amo mucho, siempre en mi corazón pase lo que pase. Se merecen todo".

Por su parte, la pareja del jugador se ha pronunciado en las redes para aclarar la situación del pequeño Nyan hablando a través de un directo en Instagram. En él asegura que la enfermedad de su hijo no es diabetes sino que al nacer prematuro el bebé no había desarrollado sus pulmones al completo. Todo apunta a que pronto el recién nacido podrá irse a casa con sus papás.