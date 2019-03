Jennifer Lopez utiliza a su novio, Casper Smart, como niñera de sus hijos

Se ve que la relación entre Jennifer Lopez y su bailarín, Casper Smart, va viento en popa. La actriz y cantante se ve que ya confía ciegamente en su chico, tanto es así que es capaz de hasta dejar a sus pequeños al cuidado de Casper.

La parejita pasó un fabuloso día de playa junto a los niños y mientras JLo lucía tipazo en bikini tomando el sol, su ‘toy boy’ hacía de niñera de los pequeños. ¡Así da gusto!

No sabemos si la misma gracia hará a su ex marido, Marc Anthony, quién ya confesó en su día que lo de que el noviete de su ex estuviera cerca de sus retoños no era lo que más ilusión le hacía en esta vida.

Pero por lo que parece, JLo está la mar de a gusto. Y es que tener a una ‘niñera’ a tu disposición mientras tú disfrutas de tu tiempo libre es un chollo que no muchos pueden permitirse…