Jaydy Michel presenta en las redes sociales a su hijo Leonardo

Los medios de comunicación y los seguidores de Rafa Márquez y Jaydy Michel han tenido que esperar un mes para conocer cómo es el pequeño Leonardo, fruto del amor que se tiene la pareja.

El día en que Jaydy dio a luz, solo se publicó una instantánea en su perfil de Instagram, donde se mostraban los pies del pequeño sujetos por la mano de su mamá. El título de la foto decía: "#Felices de tener ya entre nosotros a #Leonardo cuanta #Bendición en nuestra vida en estos momentos. #GraciasADios todo ha salido de maravilla!!! #Agradecemos los mensajes y el cariño que nos han mandado".

Y ahora la modelo ha continuado su andadura por Instagram publicando más fotos del bebé, pero nunca había mostrado su cara. No ha sido hasta apenas unas horas cuando la mujer del futbolista ha colgado una foto con Leonardo, los dos tumbados, con los ojos cerrados y uno frente al otro, una foto llena de ternura. "No hay palabras para describir el #Amor tan inmenso, profundo y puro que he vuelto a experimentar... siendo tan pequeño formas algo muy grande dentro de mi #Leonardo #MeHeVueltoAEnamorar", decía la mexicana en su foto.