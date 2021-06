Javier Tudela responde a las críticas por no haber estado en el parto de su hijo

La pasada semana, Javier Tudela, el hijo de Makoke, se convertía en padre por primera vez junto a su chica, Marina Romero.

Una feliz noticia que ambos compartieron a través de sus redes sociales, donde mostraron, a través de un globo que habían decidido llamar a su pequeño como al padre: Javier.

Y aunque ha sido poco más la información que el hijo de Makoke ha querido dar sobre su nueva paternidad, tras las muchas críticas que ha recibido durante estos días por no ser él quien estaba junto a su chica durante el parto sino la madre de ella, Javier Tudela no ha dudado en responder a estas comentarios y defenderse de estas acusaciones de mal padre: "Sólo tenía que estar una persona y no había mejor persona que su madre, que es una persona espectacular", aseguró el hijo de Makoke respecto a las informaciones que aseguran que no ha acompañado a su novia, Marina Romero, en el nacimiento de su primer hijo, Javier Jr. Y añadió que un momento tan bonito y feliz no puede ser eclipsado por unas críticas tan alejadas de la realidad: "Este es un momento muy bonito como para macharlo con estupideces televisivas".

Una decisión que ambos decidieron tomar, ya que debido a las medidas de seguridad por el covid, solo podía estar una persona con ella en el hospital y decidieron que fuese la madre de Marina, y es que cada pareja toma sus propias decisiones y todas son respetables.

El joven empresario, que se siente "en una nube", también ha querido destacar el ejemplar papel de Makoke tanto como madre como abuela, en el que se estrena con la llegada del nuevo miembro de la familia: "Makoke es espectacular como madre, abuela o lo que tercie".

Makoke y su hijo Javier Tudela | Gtres

Quien también mostraba su felicidad tras convertirse en tía por segunda vez, era su hermana, Anita Matamoros: "Pues muy bien, yo todavía no he podido conocerle, pero me muero de ganas", confesaba feliz a la cámaras a la salida de un restaurante en Madrid.

Seguro que te interesa...

Anita Matamoros revela cómo se encuentra su sobrino, el primer hijo de Javier Tudela