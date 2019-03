Janet Jackson cancela su gira para ser madre a los 49 años

Hace dos meses, Janet Jackson anunció que tenía que suspender su gira Unbreakable debido a que podía padecer un cáncer de garganta. Sin embargo, esta semana la hermana de Michael Jackson ha lanzado un comunicado por el que ha salido a la luz la verdadera razón de la cancelación: está embarazada.

A sus 49 años y sabiendo todos los riesgos que existen al intentar tener un hijo a su edad, la cantante ha decidido formar una familia junto a su actual marido, Wissam Al Mana: "Hola a todos. Como sabéis el 31 de agosto pasado lancé el Unbreakable Tour, que muchos de vosotros pudisteis disfrutar. Os agradezco que vinierais y la buena acogida que le disteis pero he pensado que era mejor que vosotros fuerais los primeros en saberlo: mi marido y yo nos estamos preparando para formar una familia. Y por esta razón me he visto obligada a suspender el show", dice en el comunicado.

Janet siente mucho que sus seguidores tengan que quedarse sin conciertos, pero promete cuidarse mucho para volver cuanto antes con las pilas cargadas: "Tengo que guardar reposo, tomar medicamentos. Pero yo no os olvido y prometo que retomaré la gira tan pronto como me sea posible. Gracias, fans por vuestro amor infinito".

Así, la cantante cumplirá su sueño de tener un hijo junto a su tercer marido, pues anteriormente estuvo casada en dos ocasiones: una con James DeBarge y otra con René Elizondo Jr. Después de que su éxito se viese truncado por su percance en la Super Bowl 2004, donde Justin Timberlake le dejó al descubierto un pecho, parece que la diva vuelve a alcanzar el triunfo, tanto personal como profesionalmente. ¡Enhorabuena!