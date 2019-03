Jaime Cantizano va a ser padre por gestación subrogada

Jaime Cantizano ha anunciado la feliz noticia a través de su Twitter: “Si todo marcha bien… voy a ser papá este verano. Gracias por vuestras felicitaciones. #inmensamentefeliz”.

El presentador de 42 años dará la bienvenida al bebé el próximo verano. La criatura nacerá en Estados Unidos a través de una gestación subrogada.

Se cumple así su deseo de ser padre y de formar una familia, aunque actualmente no se le conoce pareja. “En la actualidad hay muchos tipos de familias y me apetece crear la mía”, contaba en una entrevista a Mujer Hoy hace unas semanas. “Antes ni siquiera se me hubiera pasado por la cabeza pero ahora sí. Soy una persona muy generosa y muy niñero y creo que esa entrega es lo que más me empieza a interesar”, declaró.

Cantizano se suma así a otros famosos que se han convertido en padres por esta misma técnica como, por ejemplo, Ricky Martin, Miguel Bosé, Sarah Jessica Parkery Miguel Poveda.