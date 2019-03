Jaime Cantizano presenta a su hijo Leo en las redes sociales

A principios de agosto, Jaime Cantizano viajó a Estados Unidos para estar presente en el nacimiento de su hijo Leo. Después de una larga espera que ha merecido la pena, el presentador ha posado con su hijo en brazos en las redes sociales.

"La razón de mi felicidad…", así es como nos ha presentado al bebé, a quien todavía no hemos podido verle la cara. Sin embargo, sí sabemos que ha pesado 3,650 kg, que está sano, fuerte y que tiene unos ojos enormes y preciosos que han enamorado a Cantizano, el mismo que ha contado estos detalles en el programa radiofónico 'Atrévete'.

El locutor de radio ha compartido alguna imagen en su perfil de Instagram donde le hemos visto impaciente por tener a su hijo en brazos. No obstante, más largo ha sido todo el proceso que le ha permitido una gestación subrogada -tres años exactamente- que finalmente ha convertido a Jaime en padre.

Además, no tardará en reincorporarse a su trabajo pues no tiene la necesidad de acogerse al permiso de paternidad, ya que según ha confesado él mismo: "El horario me permite estar en casa muy temprano". Seguro que nunca habrá tenido tantas ganas de volver a casa co,o ahora. ¡Felicidades!