Jaime Cantizano confirma que será padre de un niño que se llamará Leo

Hace unos días Jaime Cantizano nos sorprendía con una noticia bomba: se va a convertir en padre. El método que ha elegido para cumplir este sueño es la gestación subrogada ya que en estos momentos está soltero y no quería retrasar más esta experiencia, por lo que empezó hace 3 años con el proceso.

A pesar de que al presentador no le gusta mucho hablar de su vida privada, tal es la felicidad que siente en estos momentos que no solo ha querido compartir la noticia de su próxima paternidad, sino que ha revelado a la revista Qué me dices el sexo, el nombre y el mes en el que nacerá el bebé.

Así, Jaime ha afirmado que el pequeño se llamará Leo, por lo que es niño, y se espera que nazca en el mes de agosto. Aunque todavía quedan seis meses por delante Jaime espera con muchas ganas que llegue ya ese gran día en el que nazca su hijo y formar su propia familia.