Isabel Jiménez ha visto como su papel de madre se ha cuestionado continuamente desde que vino al mundo su hijo Hugo. Primero fue muy criticada por volver al trabajo dos meses después de dar a luz sin aguardar la baja completa de cuatro meses por maternidad, y ahora ha visto como algunos usuarios se le han echado encima por una foto que ha publicado junto a su bebé en Instagram.

En la imagen aparece Isabel con su niño admirando el paisaje y, por el efecto óptico de la foto, parece que portea a su bebé de espaldas a ella, lo que muchos han criticado como que no era la postura correcta para llevar al pequeño en el portabebés.

"No se debe portear a los niños mirando hacia adelante" o "Postura no ergonómica", han sido algunos de los comentarios que le han dejado junto a la publicación. Pero la amiga de Sara Carbonero ha querido defenderse y revelar la verdad que hay detrás de la foto: "Estaba en brazos en ese momento para que mirase el paisaje!... (pero muchas gracias a todos)", ha escrito la presentadora.

Sus seguidores no han tardado en salir en su defensa: "Cada madre hará lo que quiera, o ¿qué? No eres nadie para opinar sobre lo que hace con su hijo", "Según he visto la foto sabía que te iban a acribillar con el tema del porteo" o "Me encanta la cantidad de gente que viene para opinar algo que todas en algún momento lo hemos hecho", han sido algunas de las respuestas a las críticas.

