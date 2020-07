Hace tan sólo unos días Isabel Jiménez le comentaba a la prensa que este verano sería distinto para ella, y no se equivocaba. La periodista, que dio a luz a su primer hijo, Hugo, hace dieciocho meses, está ahora esperando su segundo hijo, según ha informado en exclusiva la revista Semana. A pesar de estar en los primeros meses de gestación y de desconocer el sexo del bebé, la almeriense ya ''enseña con orgullo la ecografía que lleva en su teléfono móvil a sus allegados'', como han hecho saber a la revista.

Emocionados por la buena nueva, Isabel y, su marido, Álex Cruz, disfrutan de unas bonitas vacaciones familiares, junto al pequeño Hugo, en Almería, la tierra natal de la periodista. Hospedados en un alojamiento de lujo situado en Cabo de Gata, la familia se recorre las costas almerienses con alguna que otra parada más que merecida en el restaurante 'El Ejido', que cuenta con una estrella Michelín.

''Se llama calma y me costó muchas tormentas'', es parte del mensaje que ha escrito la mejor amiga de Sara Carbonero en su último post en Instagram. No sabemos a qué va dirigido en particular, pero de lo que sí estamos seguros es que, tras largos y duros meses, la periodista ha recibido uno de los regalos más bonitos de la vida.

