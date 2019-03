Isa Pantoja celebra el segundo cumpleaños de su hijo junto a su novio Alejandro Albalá

El 7 de marzo de 2014 venía al mundo el hijo de Isa Pantoja y Alberto Isla. Ayer, el pequeño cumplió dos años de edad y su madre quiso organizarle una gran fiesta ya que el año pasado tuvieron que pasarlo fuera de España debido a que Chabelita estaba en Londres.

Isa reunió a algunos de sus seres más queridos entre globos y regalos para su hijo y no faltaron a la cita Alejandro Albalá, con el que sigue su relación a pesar de los rumores de ruptura, su prima Anabel Pantoja, y su inseparable Dulce.

Pero quien no se dejó ver por la fiesta fueron ni su madre, Isabel Pantoja, y su hermano Kiko Rivera. La novia de Kiko, Irene Rosales, si se acordó de esta señala fecha para su cuñada y felicitó al niño mediante las redes sociales: "Es el cumple del sobrino más bonito que se pueda tener. 2 añitos cumple el principito de la casa que nos tiene enamorados a todos. Muchas felicidades cielo y muchas felicidades a la mami más guapa, mi cuñada. Os quiero muchísimo", decía con cariño.

El padre del niño tuvo que conformarse con felicitar también a su hijo a través de Instagram ya que la relación entre él e Isa es bastante mala: "Hace ya dos años que llegaste a nuestras vidas mi amor. Eres quien hace que en los momentos más difíciles me des fuerzas para seguir adelante, el que me saca una lágrima cuando te pienso diariamente y el que hace que sea feliz por ti día tras día. Gracias por existir, eres para mí lo más importante que tengo en la vida, no te imaginas cuánto te amo mi rey, con solo dos años que tienes estoy orgulloso de ti. Simpático, precioso, con una energía increíble y de seguro serás buena persona. Eres el sol que alumbra todos los días a nuestra familia. De Papá. Felicidades", escribía Alberto emocionado.

Chabelita hizo lo propio y, por supuesto, además de estar junto a su 'pequeño del alma' en este día, también quiso hacerle referencia en las redes: "Feliz cumpleaños al príncipe de la casa👼🏼🎈gracias por estos dos maravillosos años #sehacemayor".